Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada ilçe genelinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda 4 tabanca, kesici alet, 105 fişek, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?