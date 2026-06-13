Osmaniye'de 3 Yaşındaki Çocuk Itfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 3 Yaşındaki Çocuk Itfaiye ile Kurtarıldı

13.06.2026 10:10
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Talha, duş başlığının metal kısmına parmağını sıkıştırdı, itfaiye ekipleri başarılı bir müdahale ile kurtardı.

OSMANİYE'de oyun oynarken duş başlığının metal kısmına parmağını sıkıştıran 3 yaşındaki Talha, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı.

Evde oyun oynayan 3 yaşındaki Talha, duş başlığının metal kısmına parmağını sıkıştırdı. Ailesinin çabalarına rağmen parmağı bulunduğu yerden çıkarılamayınca çocuk Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelerde de metal parçanın çıkarılamaması üzerine aile, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, küçük çocuğun zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüttü. Özel kesme ekipmanları kullanan ekipler, metal parçayı dikkatlice keserek Talha'nın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Başarılı müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Talha'nın ailesi, ekiplere teşekkür etti. İtfaiye yetkilileri ise vatandaşların yalnızca yangın ve kurtarma olaylarında değil, benzer acil durumlarda da hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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