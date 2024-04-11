Osmaniye'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Osmaniye\'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen bir grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olan H.K. başka bir hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

11.04.2024 01:13  Güncelleme: 01:15
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada H.K, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen H.K, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Osmaniye, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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