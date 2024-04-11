Osmaniye\'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Sürücülere şeker ikramı yapan polise esnaftan baklava

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri araç sürücülerine şeker ikramında bulunurken, bir esnaf ise ekiplere bir tepsi baklava ikram etti. Ekiplerin şeker ikramı ve esnafın baklava ikramı memnuniyetle karşılandı.