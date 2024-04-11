Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada H.K, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen H.K, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri araç sürücülerine şeker ikramında bulunurken, bir esnaf ise ekiplere bir tepsi baklava ikram etti. Ekiplerin şeker ikramı ve esnafın baklava ikramı memnuniyetle karşılandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla araçları durdurarak sürücü ve yolculara şeker ikramında bulundu. Aynı zamanda bölgeye elinde bir tepsi baklava ile gelen esnaf da ekiplere baklava ikramında bulundu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 2. katındaki metruk dairede çıkan yangın, 2 kişinin can havliyle dışarıya çıkmasıyla söndürüldü. Yangının şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle dairede büyük çapta hasar meydana geldi.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kireçli Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kireçli Köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazada hayati tehlikesi devam eden yaralılar Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 1 otomobile zarar veren sürücüye 54 bin 562 TL para cezası yazıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?