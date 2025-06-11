Osmaniye'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Tutuklandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı S.Y.'yi bıçakla -kovalayarak yaralayan N.A. tutuklandı.

İrfanlı Mahallesi'nde dün önceki gün akşam saatlerinde N.A. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce N.A., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek S.Y.'ya saldırdı. Bıçak darbelerinden kurtulmak isteyen S.Y. kaçarken şüpheli onu bir süre kovalamadı. Vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazlada büyümeden önlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından S.Y. götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken gözaltına alınan N.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (

Haber: Kamil ŞEKER-Kamera: DÜZİÇİ,(Osmaniye),