Osmaniye'de su kuyusuna düşen buzağı itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Rızaiye Mahallesi'ndeki kuyuya buzağı düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, kuyuya kurdukları üç ayak sistemiyle hayvanı çıkardı.
Buzağı, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Buzağı Su Kuyusundan Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?