Osmaniye'de caddeler göle döndü, alt geçit suyla doldu
OSMANİYE - Osmaniye'de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar araç trafiğine kapandı.
Osmaniye'de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, işyerlerini su bastı. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Devlet Bahçeli Alt Geçidi, su birikintisi nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Alt geçitte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Akşam saatlerinde ani bir şekilde başlayan yağış sonrası mahallelerimizde merkez de su baskınları yaşadık. Belediyemiz Su Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarımız, tüm ekipmanları ile sahadalar. Yaşanan olumsuzlukları giderebilmek için çanla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Alt geçitte biriken yağmur sularının tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler. Osmaniye'mize geçmiş olsun" dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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