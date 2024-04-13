Osmaniye'de caddeler göle döndü, alt geçit suyla doldu - Son Dakika
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Osmaniye'de caddeler göle döndü, alt geçit suyla doldu

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Osmaniye'de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar araç trafiğine kapandı. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, işyerlerini su bastı. Alt geçitte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, yaşanan olumsuzlukları giderebilmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

13.04.2024 22:33  Güncelleme: 22:44
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Osmaniye'de caddeler göle döndü, alt geçit suyla doldu

OSMANİYE - Osmaniye'de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar araç trafiğine kapandı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, işyerlerini su bastı. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Devlet Bahçeli Alt Geçidi, su birikintisi nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Alt geçitte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Akşam saatlerinde ani bir şekilde başlayan yağış sonrası mahallelerimizde merkez de su baskınları yaşadık. Belediyemiz Su Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarımız, tüm ekipmanları ile sahadalar. Yaşanan olumsuzlukları giderebilmek için çanla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Alt geçitte biriken yağmur sularının tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler. Osmaniye'mize geçmiş olsun" dedi.

Osmaniye\'de caddeler göle döndü, alt geçit suyla doldu
Kaynak: İHA

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