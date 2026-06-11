Osmaniye'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Osmaniye'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı

Osmaniye\'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı
11.06.2026 16:25
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Osmaniye'de cezaevi önünde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, zanlılar yakalandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevinin önündeki otoparkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Tüysüz beldesindeki Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önündeki otoparka giden 3 zanlı, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişilere tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan M.R.K. ile A.G. sağlık personelince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçla kaçmaya çalışırken kaza yapan zanlılar, yolda önünü kestikleri sürücünün otomobilini gasbetti. Polis ekiplerince Musa Şahin Bulvarı'nda durdurulan çalıntı araçtaki şüpheliler A.Y, F.A. ile G.E. gözaltına alındı.

Araçtaki incelemede 3 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 av tüfeği, olay yerinde de tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Serdengeçti, emniyet güçlerinin takibi sonucu silahlı saldırganların kısa sürede yakalandığını belirterek, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli makamların koordinesinde çok boyutlu soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Osmaniye'mizde kamu düzenine yönelen her tehdit, hukukun imkanları içinde, kararlılıkla, süratle ve tavizsiz biçimde bertaraf edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İzzet Erdik İzzet Erdik:
    yaralıların sağlığı önemli tabii ki. ama bu tip olaylar çoğaldığını görüyoruz. adli makamların soruşturması iyi de, asıl meselesi nedir bu sıkça silahla çatışmaların çıkması. hüsumet dedikleri mesele nedir, nereden kaynaklanıyo bu cinayetler. sadece zanlıları yakalamak yetmiyo, bu tür olayların kökü araştırılmalı 0 0 Yanıtla
  • Serhan Ergen Serhan Ergen:
    bu arada tabanca ve tüfek nereyen çıkıyo böyle ruhsatsız silahlar kimden alıyorlar merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Funda Orhan Funda Orhan:
    ne oluyoo artık burası, cezaevinin önünde silah sıkıyorlar, bizim mahalle de polis yoktu gecikti ambulans geldi herif ölüyo diye bağıro ama polisi çağırıyo dedik cezaevinin önü zannı mı devleti zannı mı insanlar korkmuş yaşıyo burada artık güvenlik de gitti 0 0 Yanıtla
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