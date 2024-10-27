Osmaniye'de Depremde Olumsuzluk Yok

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Kozan merkezli yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 20. 07'de Adana Kozan'da meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin Osmaniye'de de hissedildiğini belirtti.

Vali Yılmaz, açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun, şu ana kadar bir olumsuzluk yoktur, takibimiz devam etmektedir. Osmaniye'mize Adana'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha beterinden milletimizi, ülkemizi korusun." ifadelerine yer verdi.