Osmaniye\'de depremde hayatını kaybedenlerin eşyaları muhtarlık binasında saklanıyor

OSMANİYE'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarda 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Esenevler Mahallesi'nin muhtarı Tarık Sesli, enkazdan çıkan bazı eşyaları, muhtarlık binasında oluşturduğu stantta saklıyor. Sesli, "Şu an elimizdeki eşyaların 3 katı malzeme vardı. Yakınları gelip aldılar. Hala gelip alan oluyor. Bazı vatandaşlarımız da gelip bakıyor. Fotoğraf, kitap veya başka bir eşyası var ama kalsın, diyor. Depremin acı bir hatırası oldu? dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Osmaniye'de en çok yıkım Esenevler Mahallesi'nde oldu. Kent genelinde 651 bina yıkılırken enkaz altından ise 1010 vatandaşın cenazesi çıkartıldı. Osmaniye'de en çok yıkımın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nde 15 yıldır muhtarlık yapan Tarık Sesli, mahallede depremlerde 1000'e yakın evin yıkıldığını ve yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Sesli, "Acı günlerdi, Allah bir daha göstermesin. O günleri hatırlamak dahi istemiyoruz. Ama aklımızdan çıkmıyor. En çok bu bölgede yıprandık. Muhtarlık binamızın hemen karşısında bir bina çökmüştü. Her gün gördüğümüz insanlardı. Hala telefon numaraları cep telefonumda kayıtlı, silemiyorum da. Bazen rehberi karıştırırken denk geliyor üzülüyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın" dedi.
'ÇOK ACI GÜNLERDİ'
6 Şubat'taki ilk deprem sonrası hemen evden çıkarak mahalleyi dolaşmaya başladığını söyleyen Sesli, 'Sabah evden çıktım ve baktığımda bir bina yıkılmıştı. Arabayı park edip enkaza ulaştığımda enkazdan birinin sesi geliyordu yaşıyordu. Binanın yöneticisi İsmail Amca vardı. 'Su deposunun oradayım, beni alın buradan' diyordu. Ama o an için oraya girmek imkansızdı ve ikinci depremde rahmetli oldu. Ondan sonra mahallemdeki enkazın yanına 5'er dakika gidebildim. Gidemedim çünkü burada da cenazeler çıktığı ve kimlik tespitleri olduğu için ayrılamadım. Hala aklıma geldikçe ürperiyorum, çok acı günlerdi. Çok trajik olaylar yaşadık, Allah bir daha göstermesin' diye konuştu.
EŞYALAR MUHTARLIK BİNASINDA
Binaların enkazından çıkan bazı eşyaları muhtarlık binasında oluşturduğu stantta tuttuğunu söyleyen muhtar Sesli, "Bir stant yaptık. Şu an elimizdeki eşyaların 3 katı malzeme vardı. Tanıdıkları, yakınları gelip aldılar. Halen gelip alan oluyor. Bazı vatandaşlarımız da gelip bakıyor. Fotoğraf, kitap veya başka bir eşyası var ama kalsın, diyor. Depremin acı bir hatırası oldu. Dün bir albüm vardı sahibinin bir yakını gelip aldı. Yıkılan binalardan bir çocuğumuzun pateni çıktı. O çok etkilemişti bizi. Bir kedimiz vardı enkazdan uzun süre ayrılmadı. Sonradan öğrendik ki doğum yapmış o yüzden ayrılmazmış. Bütün her yer kırık çıktı ama o kedimizin yavrusunun olduğu o çekmece sağlam çıktı. Bir ağabeyimiz vardı, depremden kurtuldu. Binada ilacı vardı çıkıp aldı. Sonrasında aracıyla kaza yaptı ve rahmetli oldu. Bunun gibi birçok olay yaşadık" diye konuştu. (DHA)
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