Osmaniye'de depremden etkilenenler için konut inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Osmaniye'de depremden etkilenenler için konut inşaatı devam ediyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 252 daireden oluşan 16 blokta inşaat çalışmaları sürüyor. Çamlıca Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yapımı devam eden konutlarda iş bitirme oranı yüzde 70'lere ulaştı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe ilçesinde yapımı süren 1. etap konutların inşasının planlanandan önce tamamlanacağını belirtti. Depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, konutların ağustosun sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

24.07.2024 12:05
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 252 daireden oluşan 16 blokta inşaat çalışmaları sürüyor.

Çamlıca Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutlarda iş bitirme oranı yüzde 70'lere ulaştı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, Bahçe ilçesinde yapımı süren 1. etap konutların inşasının planlanandan önce tamamlanacağını söyledi.

Depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşabilmesi için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "İş bitim tarihi 21 Eylül olarak belirlenmiş ancak yüklenici firma ağustosun sonuna bu konutları bitirmeyi hedefliyor. İnşallah ağustosun sonuna kadar bu konutları bitirip kıymetli hemşerilerimize teslim etmeyi istiyoruz." dedi.

Konutların 3+1 olarak yapıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konutlarımız, radye temel üzerine, perde beton kalıp tünel sistemiyle depreme dayanıklı, lüks olarak yapılıyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu konutlarımızı vatandaşlarımıza kavuşturdukça mutlu oluyoruz. İnşallah Bahçe ilçemizde de bu konutları bir an evvel kıymetli hemşerilerimize teslim etmeyi arzu ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de depremden etkilenenler için konut inşaatı devam ediyor - Son Dakika

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