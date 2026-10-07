Osmaniye'de dere yatağındaki erkek cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de dere yatağındaki erkek cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı

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Osmaniye\'de dere yatağındaki erkek cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı
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Osmaniye'de Karaçay Deresi'nde hareketsiz görülen erkeğin öldüğü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Haraz Mahallesi yakınlarından geçen Karaçay Deresi'nde bir erkeği hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Ceset, yapılan incelemenin kimliğinin tespiti ve otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaOsmaniyeGüvenlikKaraçayOlaylarHastaneOtopsiGüncelSon Dakika

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