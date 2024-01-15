 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de dere yatağındaki kayalığa düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de dere yatağındaki kayalığa düşen kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de Karaçay Deresi yatağında kayalık üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye\'de dere yatağındaki kayalığa düşen kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 15:40,  Güncelleme: 15:45
Abone Ol

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, -OSMANİYE'de dere yatağındaki kayalığa düştüğü belirlenen Ekrem Gür (64), hayatını kaybetti.

Merkez Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalık üzerinde hareketsiz birisinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ekrem Gür'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede dereye yatağına düştüğü belirlenen Gür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karaçay, Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de dere yatağındaki kayalığa düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri

Son Dakika
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:03:43. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de dere yatağındaki kayalığa düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement