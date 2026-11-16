Osmaniye'de doğaseverler nesli tehlike altındaki sarı benekli semenderle karşılaştı - Son Dakika
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Osmaniye'de doğaseverler nesli tehlike altındaki sarı benekli semenderle karşılaştı

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Osmaniye\'de doğaseverler nesli tehlike altındaki sarı benekli semenderle karşılaştı
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Amanos Dağları'ndaki doğa yürüyüşünde karşılaşılan sarı benekli Türk semenderi, nesli tehlike altındaki endemik bir tür. Doğaseverler semenderi cep telefonuyla görüntüledi; ekip lideri türün savunma mekanizması ve koruma durumu hakkında bilgi verdi.

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, nesli tehlike altında bulunan sarı benekli Türk semenderiyle karşılaştı. Doğa yürüyüşçüleri, nadir görülen semenderi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kentte bir grup doğasever, Amanos Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık bin 500 rakımda bulunan Kellemen Küllüsü ve Mağara Önü mevkilerinden Gaziantep'in Huzurlu Yaylası güzergahına uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kolay parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kayın, akçaağaç, çam ve sedir ağaçlarının oluşturduğu yoğun bitki örtüsüyle kaplı bölgede yürüyüş yapan doğaseverler, doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Yürüyüş sırasında doğaseverler, nesli tehlike altında bulunan ve 'Türk semenderi' olarak da bilinen sarı benekli semenderle karşılaştı.

Ekip lideri Yücel Erdoğan, cep telefonuyla görüntülenen sarı benekli semender hakkında gruptakilere bilgilendirmede bulundu. Erdoğan, "Semender çok güzel ölü taklidi yapar. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Çok fazla üstüne gidersen değişik bir salgısı var ve onu salgılar. O da insanın elinde bir yarası olursa, o zaman zarar verebilir. Onu haricinde bir zararı yoktur. Bu, Amanoslar'a özgü endemik bir tür. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altındadır. Amanoslar'ın kuzey yamaçlarında nemli alanlarda daha çok görülür" diye konuştu.

Sarı benekli semender, güvenli bir alana alındıktan sonra ekiptekiler yürüyüş rotasına devam etti.

Kaynak: DHA
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