Osmaniye'de Dolu Yağışı Cadde ve Sokakları Beyaza Bürüdü

OSMANİYE'de aniden başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, saat 17.00 sıralarında aniden başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),