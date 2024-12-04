Osmaniye'de El-Kaide Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de El-Kaide Üyesi Yakalandı

Osmaniye\'de El-Kaide Üyesi Yakalandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, El-Kaide terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu E.S. yakalanarak tutuklandı.

04.12.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
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OSMANİYE'de, terör örgütü El-Kaide içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu E.S., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen E.S.'nin saklandığı evi tespit etti. E.S., adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de El-Kaide Üyesi Yakalandı - Son Dakika

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