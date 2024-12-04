OSMANİYE'de, terör örgütü El-Kaide içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu E.S., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen E.S.'nin saklandığı evi tespit etti. E.S., adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı.
Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de El-Kaide Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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