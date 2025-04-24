Osmaniye\'de Elektrik Akımında Anne Kız Hayatını Kaybetti

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalının kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada akıma kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışırken ölen annesi Cennet Üstün (37), yan yana toprağa verildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yanındaki sulama kanalının kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören Cennet Üstün de panikle suya atlayıp kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Toprakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Hastane morgundan alınan anne ve kızın cenazeleri, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Mezarlığı'na getirildi. Anne kız, kılınan cenaze namazının ardından yan yana göz yaşlarıyla toprağa verildi.

DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDA KABLOLARIN ZARAR GÖRDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Osmaniye Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Konu ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde yapılan incelemede; olay yeri yakınlarında bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.