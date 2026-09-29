Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmeni öldüren yeğeni tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmeni öldüren yeğeni tutuklandı

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Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmen Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmaniye'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni tutuklandı.

Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde dün, amcası Bilgili'yi öldürdükten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E. Bilgili'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili (50), görev yaptığı okulun bahçesinde "şizofreni" tanısı bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
Anadolu LisesiMehmet BilgiliOsmaniye3. SayfaJandarmaFarabiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmeni öldüren yeğeni tutuklandı - Son Dakika
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