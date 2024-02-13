Osmaniye'de FETÖ üyesi eski komiser cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de FETÖ üyesi eski komiser cezaevine gönderildi

Osmaniye\'de FETÖ üyesi eski komiser cezaevine gönderildi

Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, il jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Kimlik kontrolü sırasında FETÖ üyeliğinden arandığı tespit edilen hükümlü, komiserlikten ihraç edildikten sonra cezaya çarptırılmıştı.

13.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesindeki uygulamada, kimlik kontrolü yaptıkları H.İ.H'nin FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Komiserlikten ihraç edildiği belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Toprakkale, Osmaniye, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de FETÖ üyesi eski komiser cezaevine gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:14:05. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de FETÖ üyesi eski komiser cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement