Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde ihbar üzerine şüpheli O.G'ye ait ev ve bahçesinde arama yaptı.
Aramada evin bahçesine 30 kök Hint keneviri ele geçirildi şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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