Osmaniye'de Hırsızlık: 1 Tutuklama, 2 Şüpheli Aranıyor
Osmaniye'de Hırsızlık: 1 Tutuklama, 2 Şüpheli Aranıyor

04.03.2026 18:16
Toprakkale'de hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri için arama başlatıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen araçla geldikleri marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Göçmenler Mahallesi'ndeki bir marketin kepenginin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Çalıntı olduğu belirlenen aracı Gaziantep'te durduran ekipler, şüpheli D.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

