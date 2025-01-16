Osmaniye'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Osmaniye'de 46 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, saklandığı evinin kilerinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ikamet, araç ve motosiklet hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 777 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, 46 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.G'nin kimliğini tespit etti.
Şüphelinin kaldığı adresi belirleyen ekipler, S.G'yi saklandığı evin kilerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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