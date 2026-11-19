Osmaniye'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarındaki Kastabala Antik Kenti'nde görevli güvenlik korucuları, bölgede daha önce hiç görmedikleri bir kuş türüyle karşılaştıklarını belirtti. Yerdeki kuşun uçmaması üzerine bir korucu, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Mısır akbabası olduğu belirlenen kuş, bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

Eski Mısır'da kutsal kabul edilmesi nedeniyle Mısır akbabası olarak adlandırılan kuşun, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan en küçük akbaba türü olma özelliğini taşıdığı öğrenildi. Son yıllarda popülasyonunda yüzde 90'a varan azalış yaşandığı belirtilen Mısır akbabası, nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Koruma altında olan türün yaşamını sürdürebilmesi için de doğal yaşam alanlarının korunması önem taşıyor.