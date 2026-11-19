Osmaniye'de ilk kez görülen Mısır akbabası korucular tarafından kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Kastabala Antik Kenti'nde görevli korucular, bölgede ilk kez gördükleri Mısır akbabasını cep telefonuyla kaydetti. Nesli tükenme tehlikesindeki kuşun Türkiye ve Avrupa'nın en küçük akbabası olduğu, bir süre sonra uçarak bölgeden ayrıldığı belirtildi.
Osmaniye'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarındaki Kastabala Antik Kenti'nde görevli güvenlik korucuları, bölgede daha önce hiç görmedikleri bir kuş türüyle karşılaştıklarını belirtti. Yerdeki kuşun uçmaması üzerine bir korucu, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Mısır akbabası olduğu belirlenen kuş, bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.
Eski Mısır'da kutsal kabul edilmesi nedeniyle Mısır akbabası olarak adlandırılan kuşun, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan en küçük akbaba türü olma özelliğini taşıdığı öğrenildi. Son yıllarda popülasyonunda yüzde 90'a varan azalış yaşandığı belirtilen Mısır akbabası, nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Koruma altında olan türün yaşamını sürdürebilmesi için de doğal yaşam alanlarının korunması önem taşıyor.
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