Osmaniye'de kadını boğduğunu itiraf eden şüpheli tutuklandı, anne babası ev hapsinde - Son Dakika
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Osmaniye'de kadını boğduğunu itiraf eden şüpheli tutuklandı, anne babası ev hapsinde

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Osmaniye\'de kadını boğduğunu itiraf eden şüpheli tutuklandı, anne babası ev hapsinde
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Osmaniye'de kayıp olarak aranan 54 yaşındaki kadın, şüphelinin boğarak öldürdüğünü itiraf etmesiyle Kahramanmaraş'ta ormana gömülü bulundu. Şüpheli tutuklanırken annesi ve babası hakkında ev hapsi kararı verildi.

OSMANİYE'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ın (54) gözaltına alınan cinayet şüphelisi Tamer Kahveci (34) tutuklanırken, annesi A.K. ile babası H.K. hakkında ev hapsi verildi.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde oturan Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden ayrıldı. O günden sonra Yaşar'dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Tamer Kahveci'nin ismine ulaşıldı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan Kahveci hakkında, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenip gözaltı kararı verildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kahramanmaraş'taki adresi belirlenen Tamer Kahveci, önceki dün evine yapılan baskında annesi A.K. ve babası H.K. ile birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kahveci, otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğduğu, İrfanlı Mahallesi'nden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. Tamer Kahveci'nin yer göstermesiyle Yaşar'ın cansız bedeni, söz konusu bölgede, üzeri dallarla kapalı alanda gömülü halde bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Ayşegül Yaşar'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

ZİYNET EŞYALARINI EVİNDE SAKLAMIŞ

Şüpheli Kahveci, emniyetteki sorgusunda Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını da evinde sakladığını anlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tamer Kahveci ile annesi A.K. ve babası H.K. dün akşam adliyeye sevk edildi. Tamer Kahveci çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, annesi A.K. ile babası H.K. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: DHA
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