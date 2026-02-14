Osmaniye'de Kafa Kafaya Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Osmaniye'de Kafa Kafaya Kaza: 4 Yaralı

14.02.2026 23:49
Düziçi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet D. yönetimindeki 80 ABP 729 plakalı otomobil ile Mehmet Ali K.'nin kontrolündeki 31 AHP 025 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışarak yaralanan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

