Osmaniye'de Kaybolan Ali Cin'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Kaybolan Ali Cin'in Cesedi Bulundu

Osmaniye\'de Kaybolan Ali Cin\'in Cesedi Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düziçi'nde kaybolan 66 yaşındaki Ali Cin'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde dün sulama kanalında kaybolan Ali Cin'in (66) cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Ellek beldesinde oturan kalp hastası Ali Cin, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Cin'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Dron destekli havadan ve karadan arama yapan ekipler bugün sabah saatlerinde sulama kanalında Ali Cin'in cansız bedenini buldu. Acı haberi duyan yakınları bölgeye gelerek gözyaşı döktü. Kanala düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Cin'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Osmaniye, İtfaiye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Kaybolan Ali Cin'in Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu

11:59
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu
Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 12:18:00. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Kaybolan Ali Cin'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.