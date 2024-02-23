Osmaniye'de kovalamaca sonucu 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de kovalamaca sonucu 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye\'de kovalamaca sonucu 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yapılan bir uygulama sırasında polis ekipleri, Emrah S. idaresindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından otomobil durduruldu ve araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ile 203 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü ve otomobildeki İbrahim Halil S. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı.

23.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:35
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Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Emrah S. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ile 203 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, sürücü ile otomobildeki İbrahim Halil S'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kovalamaca sonucu 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de kovalamaca sonucu 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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