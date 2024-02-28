Osmaniye'de kovalamaca sonucu 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de kovalamaca sonucu 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye\'de kovalamaca sonucu 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye ve Batman il emniyet müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışması sonucu kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, plakalarını belirlediği iki otomobili Osmaniye'de durdurmak istedi. Sürücülerin, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu durdurulan iki otomobilde, toplam 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçların sürücüleri ile otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

28.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye ve Batman il emniyet müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışması sonucu kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, plakalarını belirlediği iki otomobili Osmaniye'de durdurmak istedi.

Sürücülerin, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu durdurulan iki otomobilde, toplam 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçların sürücüleri ile otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Batman, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kovalamaca sonucu 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de kovalamaca sonucu 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement