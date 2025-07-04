Osmaniye'de Kurşunlama Olayı: 2 Tutuklama

Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 zanlının kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.