Osmaniye\'de motosikleti refüje çarpan Astsubay Ali Candan öldü

OSMANİYE'de refüje çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Ali Candan (25) hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Candan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Candan ile arkasındaki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdurlu olan ve Osmaniye'de astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Ali Candan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.