Osmaniye'de okulda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Bilgili son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de okulda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye\'de okulda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Bilgili son yolculuğuna uğurlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görev yaptığı Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Erhan ÖZMEN

?(OSMANİYE) - Görev yaptığı Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve iki çocuk babası merhum Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine merhum öğretmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cenaze namazının ardından merhum öğretmen Mehmet Bilgili'nin naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
Anadolu LisesiMehmet BilgiliGüvenlikEdebiyatOsmaniyeFarabiGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Ünlü şirketten sürpriz karar 55 milyona satıldı Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:31
Yangın büyüyor Bütün hakemler emniyete çağrılıyor
Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 14:14:48. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de okulda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Bilgili son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei