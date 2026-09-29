Osmaniye\'de okulda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

Haber: Erhan ÖZMEN

?(OSMANİYE) - Görev yaptığı Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve iki çocuk babası merhum Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine merhum öğretmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cenaze namazının ardından merhum öğretmen Mehmet Bilgili'nin naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.