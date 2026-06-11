Osmaniye'de Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Ormanlara Giriş Yasaklandı

11.06.2026 20:10
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Osmaniye Valiliği, ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim 2026'ya kadar yasakladı.

Osmaniye Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Osmaniye genelinde, belirlenen milli park, tabiat parkı ve mesire alanları dışındaki ormanlık sahalara girişlerin yetkili makamlarca izin verilenler haricinde 31 Ekim 2026 tarihine kadar yasaklandığı belirtildi.

Kent genelindeki ormanları korumak ve yangın riskini en aza indirmek amacıyla belirli kurallar belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ormanda ateş yakmak, sigara izmariti atmak yasaktır. Anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği için ateş yakılması yasaktır. Biçerdöverlerde en az 2 adet 12 kilogramlık yangın tüpü bulundurulması zorunludur. Hububat hasadında en az 10 metre genişliğinde yangın şeridi oluşturulacaktır. Enerji nakil hatları ve trafoların bakımları eksiksiz yapılacaktır. ?Kurallara hassasiyetle uyulması hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Osmaniye Valiliği, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Osmaniye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aysel Turhan Aysel Turhan:
    bu tür tedbirler önemlidir ve gereklidir. batı ülkelerine baksak bu uygulamalar çoktan yapılmış olurdu. umarım vatandaşlarımız kurallara uyarlar. ormanlar hepimizin ortak varlığıdır 0 0 Yanıtla
  • Serhat Burkay Ulger Serhat Burkay Ulger:
    yani orman yangınları mühim ama bu kadar kısıtlamaya da gerek var mı biraz abartılı gibi geldi 0 0 Yanıtla
  • Barış Gören Barış Gören:
    bu yasak çok mantıklı aslında yazları orman yangınları çok tehlikeli oluyo herkes de kurallara uymalı tabii ormanda ateş yakıp sigara atmak ne kadar da saçma bir şey yani devlet de haklı bu konuda 0 0 Yanıtla
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