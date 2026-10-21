Osmaniye'de oto galericiler sitesinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de oto galericiler sitesinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Şirinevler Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'ne gelen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti.
İncelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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