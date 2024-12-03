OSMANİYE\'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, önündeki traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ.K. yönetimindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.C. yönetimindeki 04 P 3292 plakalı zeytin yağı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan İ.İ.K. ile yanındaki Hasan Kuşcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde Kuşcu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı İ.İ.K. ile traktör sürücüsü M.C., Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü M.C., buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kuşcu'nun cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),