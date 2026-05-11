Osmaniye\'de Otoyolda Yangın

OSMANİYE'de otoyolda ilerleyen otomobilde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BDN 971 plakalı otomobilin motor kısmında, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
