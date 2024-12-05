Osmaniye\'de PKK/KCK Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı

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OSMANİYE'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atakan U. ve Ayşe U. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli Atakan U. ve Ayşe U., kaldıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,