Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ve A.Z'nin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti.
Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç. ve A.Z'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de PKK Propagandası Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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