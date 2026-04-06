Osmaniye\'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Kamil Kara Bulvarı, Şehit Orhan Gök Mahallesi, Tevfik Pampal ve Atatürk caddelerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar biriken suda mahsur kaldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.