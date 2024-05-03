Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye'de gece başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla dolarken, itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise biriken su sebebiyle ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alt geçitte mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışırken, mazgalları açmak için de çalışmalar devam ediyor.

03.05.2024 02:13
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Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Alt geçitte mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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