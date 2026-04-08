Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Selde Hayatını Kaybeden Fatih Anbarcıoğlu'nun Cenazesi Defnedildi

08.04.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli'de sel felaketinde yaşamını yitiren Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi Akarca Mezarlığı'na götürüldü.

Osmaniye'de selde sürüklenen araçta hayatını kaybedenlerden Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan otomobilde yaşamını yitiren Fatih Anbarcıoğlu'nun (69) cenazesi, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Anbarcıoğlu'nun cenazesi, Asri Mezarlığı'nda İlçe Müftüsü Yakup Etik'in kıldırdığı namazın ardından defnedilmek üzere Akarca Yaylası Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Anbarcıoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:10:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.