Osmaniye'de Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi
Kadirli'de rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Ekipler müdahale etti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar araçların üzerine devrildi.
Akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrilerek hasara yol açtı.
Devrilen ağaçlar, belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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