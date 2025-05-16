Osmaniye\'de Su Baskını: Can Kaybı Yok

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ BİR CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Dün akşam saatlerinde, Osmaniye ilimiz Kadirli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dere yatağı taşmış, bazı evlerin zemin katlarını su basmış ve 8 araç suya kapılarak dere yatağına sürüklenmiştir. Olay bölgesinde; AFAD, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Bakan Yerlikaya, dere yatağına sürüklenen araçların hepsinin bulunduğunu belirterek, "Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alınmıştır. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır. AFAD Başkanımız ilgili daire başkanlarımızla birlikte olay yerinde gelişmeleri takip etmektedir. Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.