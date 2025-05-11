Osmaniye'de Tanker Yangını

Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BJH 796 plakalı mazot yüklü tanker, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Mamure istasyonu yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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