Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye\'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye'de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 36 bin zeytin fidanı verildi. Vali Erdinç Yılmaz, zeytin üreticiliğinin ivme kazandığını belirtti ve çiftçilerin suyu tasarruflu kullanmalarının önemine vurgu yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş ise fidanlara yüzde 75 hibe sağlandığını açıkladı.

28.02.2024 17:02  Güncelleme: 17:05
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Osmaniye'de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 36 bin zeytin fidanı verildi.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, kentte zeytin üreticiliğinin ivme kazandığını söyledi.

Sektörü daha ileri taşıyacak projelere devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Dağıtılan 36 bin fidanın en güzel şekilde yetiştirileceğine ve değerlendireceğine inanıyorum. Çiftçilerimizin, gelişen teknoloji ve yeni teknikleri tercih etmeleri, suyu tasarruflu kullanmaları geleceğimiz açısından önemli." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da fidanlara yüzde 75 hibe sağlandığını anlattı.

Konuşmaların ardından çiftçilere zeytin fidanları dağıtıldı.

Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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