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Osmaniye'de Ters Dönen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Ters Dönen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye\'de Ters Dönen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve ters döndü. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.02.2024 19:57
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OSMANİYE'de kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters dönen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selimiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönünde ilerleyen M.T. yönetimindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü M.T., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtaki 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Ters Dönen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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