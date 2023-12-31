Osmaniye\'de TIR\'da Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı TIR'ın kabinindeki bazı bölmelerden gümrük kaçağı 101 cep telefonu ve 130 paket sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada, şoför kabinindeki bazı bölmelerden gümrük kaçağı 101 cep telefonu ve 130 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Hanifi G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)