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Osmaniye'de TIR'da Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de TIR'da Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın kabininde yapılan aramada, gümrük kaçağı 101 cep telefonu ve 130 paket sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Osmaniye\'de TIR\'da Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi
31.12.2023 - 12:10,  Güncelleme: 12:10
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OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı TIR'ın kabinindeki bazı bölmelerden gümrük kaçağı 101 cep telefonu ve 130 paket sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada, şoför kabinindeki bazı bölmelerden gümrük kaçağı 101 cep telefonu ve 130 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Hanifi G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Adliye, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de TIR'da Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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