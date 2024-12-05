Osmaniye'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye\'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförü gözaltına alındı.

05.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada Hüseyin Sarpkaya (38) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-400 kara yolu Soğukpınar mevkisinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden S.Y. (44) yönetimindeki 63 LV 295 plakalı TIR ile karşı yönden gelen M.G.'nin kullandığı 06 DUE 84 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Sarpkaya, kurtarılamadı. Sarpkaya'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

TIR şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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