Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 328 gram sentetik uyuşturucu, 680 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.02.2024 13:41
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 3 kilo 328 gram sentetik uyuşturucu, 680 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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