Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Osmaniye\'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
06.06.2026 01:02
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Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği 'Jardi' ile arama yapan ekipler, çeşitli türler ve gramajlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde hassas burunlu narkotik köpeği 'Jardi' ile arama yapan ekipler, 116 adet sentetik ecza hapı, 20,66 gram bonzai, 9,95 gram fubinaca, 3,15 gram metamfetamin, 0,54 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Öte yandan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., R.A., T.A.S., C.Ç., M.B., I.D., T.A., İ.A., A.K., A.A. ve A.S., gözaltına alındı. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatılan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

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