Osmaniye'de Yangın Söndürüldü

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaömerli Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki ikametten henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.