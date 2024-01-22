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Osmaniye'de yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyruklu gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyruklu gözaltına alındı

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyruklu kişiyi taşıyan otomobilin sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurarak yasa dışı geçiş yapan kişileri tespit etti ve sürücüyü gözaltına aldı. Tutuklanan sürücü adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye\'de yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyruklu gözaltına alındı
22.01.2024 - 13:14,
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyrukluyu taşıyan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, sürücü Veysel Y'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyruklu gözaltına alındı - Son Dakika
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